Bernard Arnault dénonce une "taxe du made in France" qui "pousse à la délocalisation"

Bernard Arnault présente les résultats 2024 de LVMH le 28 janvier 2025 à Paris. ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH , a dénoncé mardi l'augmentation prévue des impôts sur les entreprises françaises, estimant qu'il s'agit d'une "taxe sur le made in France" qui "pousse à la délocalisation".

"Je reviens des USA et j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et quand on revient en France, c'est un peu la douche froide", a déclaré celui qui a été aperçu avec ses enfants Delphine, PDG de Dior, et Alexandre, directeur général délégué de Moët-Hennessy, parmi les dizaines d'invités les plus proches de Donald Trump lors de la cérémonie d'investiture du président américain.

"Aux USA, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers sont subventionnés dans une série d'Etats et le président (Trump) encourage ça", a salué le dirigeant du géant français du luxe lors de la présentation des résultats 2024 de LVMH.

"Quand on revient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France, c'est incroyable. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal!", a-t-il dénoncé. "C'est la taxation du made in France."

M. Arnault faisait allusion à la surtaxe d'impôt sur les sociétés, prévue, pour les plus grosses, dans le budget actuellement en préparation en France pour l'année 2025. Cette surtaxe devrait rapporter quelque 8 milliards d'euros à l'Etat cette année.

Pour les entreprises réalisant plus de trois milliards d'euros de chiffre d'affaires, comme c'est le cas de LVMH, cette surtaxe aboutirait à relever d'environ 40% le taux de l'impôt sur les sociétés.

Le gouvernement a cependant indiqué ne vouloir l'appliquer que pour un an.

"Personne n'y croit, une fois qu'on a augmenté les impôts de 40%, qui va les baisser de 40%?", a jugé M. Arnault en marge de la conférence de presse.

"Nous sommes fortement sollicités par les autorités américaines à continuer nos implantations (d'ateliers)", a-t-il ajouté, et, "dans l'environnement actuel, c'est quelque chose qu'on regarde sérieusement".

"On a proposé d'autres solutions (que cette surtaxe, NDLR), mais évidemment la bureaucratie...", a-t-il glissé, sans détailler davantage.

Interrogé sur de possibles taxes douanières imposées par les Etats-Unis, il a répondu "préférer ne pas s'exprimer et essayer d'agir tranquillement".

Après une année dernière chahutée, LVMH a annoncé mardi une chute de 17% de son bénéfice net annuel en 2024, à 12,55 milliards d'euros, et un recul de 2% de son chiffre d'affaires annuel, à 84,7 milliards d'euros.