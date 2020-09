Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlusconi souffre d'une pneumonie après un test positif au coronavirus-presse Reuters • 04/09/2020 à 11:25









(Actualisé avec précisions) ROME, 4 septembre (Reuters) - Silvio Berlusconi, hospitalisé à Milan après un test positif au coronavirus, souffre d'une double pneumonie à un stade préliminaire, rapporte vendredi l'agence de presse Ansa. La pneumonie double ou bilatérale est une infection des deux poumons, un symptôme observé chez de nombreux patients atteints du COVID-19 et qui provoque généralement des difficultés respiratoires. Agé de 83 ans, l'ancien président du Conseil italien a été admis à l'hôpital San Raffaele jeudi soir, deux jours après l'annonce par son parti, Forza Italia, de sa contamination au SARS-CoV-2. Dans un bref communiqué, Forza Italia a déclaré que l'état de santé d'"Il Cavaliere" n'était pas "préoccupant" et qu'il avait été hospitalisé par "mesure de précaution". D'après la chaîne Sky Italia, Silvio Berlusconi n'est pas en soins intensifs, mais éprouve des difficultés respiratoires. Silvio Berlusconi a été testé à son retour d'un séjour en Sardaigne, où les cas de contaminations se sont multipliés en août. Les journaux italiens ont émis l'hypothèse qu'il a pu être contaminé par deux de ses enfants - Barbara et Luigi - qui étaient à ses côtés en Sardaigne et ont également été diagnostiqués positifs au coronavirus. Sa compagne, Marta Fascina, est également positive, selon un responsable de Forza Italia. Jeudi, à l'annonce de sa contamination, Silvio Berlusconi avait déclaré par visioconférence à des partisans de son parti: "Je n'ai plus de fièvre, ni de douleurs. Je veux rassurer tout le monde, je vais bien." (Giselda Vagnoni et Crispian Balmer version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

