Berlin n'envisage pas d'acheter des avions F-35 supplémentaires

L'Allemagne n'a pas l'intention d'acheter des avions de combat F-35 supplémentaires, a déclaré jeudi un porte-parole du gouvernement, après que des sources eurent indiqué que Berlin envisageait de commander davantage d'avions, fabriqués par l'entrepreneur américain Lockheed Martin LMT.N .

"Il n'y a pas de projet et il n'y a pas de décision", a déclaré le porte-parole.

Une source a déclaré plus tôt que Berlin était en pourparlers qui pourraient conduire à l'achat de plus de 35 jets supplémentaires. Une deuxième source n'a pas précisé ce nombre. Les deux sources ont précisé que l'issue de ces négociations était encore incertaine.

En 2022, l'Allemagne a acheté 35 jets, dont la livraison devrait commencer dans le courant de l'année.