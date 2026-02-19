 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Berlin n'envisage pas d'acheter des avions F-35 supplémentaires
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne n'a pas l'intention d'acheter des avions de combat F-35 supplémentaires, a déclaré jeudi un porte-parole du gouvernement, après que des sources eurent indiqué que Berlin envisageait de commander davantage d'avions, fabriqués par l'entrepreneur américain Lockheed Martin LMT.N .

"Il n'y a pas de projet et il n'y a pas de décision", a déclaré le porte-parole.

Une source a déclaré plus tôt que Berlin était en pourparlers qui pourraient conduire à l'achat de plus de 35 jets supplémentaires. Une deuxième source n'a pas précisé ce nombre. Les deux sources ont précisé que l'issue de ces négociations était encore incertaine.

En 2022, l'Allemagne a acheté 35 jets, dont la livraison devrait commencer dans le courant de l'année.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
650,110 USD NYSE +0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank