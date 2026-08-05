Berkshire vend 182.980 actions DaVita, mais conserve une participation de 45 % dans le prestataire de services de dialyse

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DaVita DVA.N a racheté 182.980 de ses propres actions à Berkshire Hathaway BRKa.N pour environ 36,5 millions de dollars, ramenant ainsi la participation de Berkshire dans ce prestataire de services de dialyse rénale à 28,97 millions d'actions, soit environ 45 %, selon des documents déposés mardi auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Ce rachat a eu lieu le 31 juillet. DaVita a conclu un accord avec Berkshire prévoyant le rachat trimestriel d’un nombre d’actions suffisant pour ramener la participation de Berkshire à 45 %. Berkshire détient des actions de DaVita, dont le siège est à Denver, depuis le quatrième trimestre 2011.