Berkshire investit dans UnitedHealth et réduit sa participation dans Apple

Berkshire Hathaway BRKa.N , la société de Warren Buffett, a annoncé jeudi qu'elle avait commencé à investir dans UnitedHealth Group UNH.N après que l'assureuse soit devenue la cible de nombreux Américains mécontents de l'orientation du système de santé du pays.

Berkshire a déclaré détenir 5,04 millions d'actions UnitedHealth d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars au 30 juin.

Le conglomérat de Buffett a également déclaré avoir vendu 20 millions d'actions d'Apple AAPL.O , sa plus grande participation, au cours du deuxième trimestre, réduisant ainsi sa participation à 280 millions d'actions.

Berkshire a également révélé avoir acheté les actions ordinaires du fournisseur de produits de sécurité Allegion

ALLE.N , du constructeur de maisons DR Horton DHI.N , de l'annonceur de publicité extérieure Lamar Advertising LAMR.O et du fabricant d'acier Nucor NUE.N , et avoir augmenté de manière significative sa participation dans le constructeur de maisons Lennar LEN.N .