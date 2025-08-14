 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Berkshire investit dans UnitedHealth et réduit sa participation dans Apple
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway BRKa.N , la société de Warren Buffett, a annoncé jeudi qu'elle avait commencé à investir dans UnitedHealth Group UNH.N après que l'assureuse soit devenue la cible de nombreux Américains mécontents de l'orientation du système de santé du pays.

Berkshire a déclaré détenir 5,04 millions d'actions UnitedHealth d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars au 30 juin.

Le conglomérat de Buffett a également déclaré avoir vendu 20 millions d'actions d'Apple AAPL.O , sa plus grande participation, au cours du deuxième trimestre, réduisant ainsi sa participation à 280 millions d'actions.

Berkshire a également révélé avoir acheté les actions ordinaires du fournisseur de produits de sécurité Allegion

ALLE.N , du constructeur de maisons DR Horton DHI.N , de l'annonceur de publicité extérieure Lamar Advertising LAMR.O et du fabricant d'acier Nucor NUE.N , et avoir augmenté de manière significative sa participation dans le constructeur de maisons Lennar LEN.N .

Apple

Valeurs associées

ALLEGION
168,470 USD NYSE -0,68%
APPLE
232,7800 USD NASDAQ -0,24%
BERKSHIRE HATH RG-A
718 371,070 USD NYSE +0,37%
D R HORTON
163,880 USD NYSE -1,08%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
LAMARADVTSREIT RG-A
121,2200 USD NASDAQ -0,23%
LENNAR RG-A
130,440 USD NYSE -0,39%
NUCOR
144,335 USD NYSE -1,05%
Pétrole Brent
66,83 USD Ice Europ +1,66%
Pétrole WTI
63,90 USD Ice Europ +1,88%
UNITEDHEALTH GRO
271,690 USD NYSE -0,07%
