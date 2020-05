Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berkshire Hathaway vend ses parts dans les 4 plus grandes compagnies aériennes US Reuters • 03/05/2020 à 03:11









PARIS, 3 mai (Reuters) - Berkshire Hathaway Inc BRKa.N a vendu la totalité de ses participations dans les quatre plus grandes compagnies aériennes américaines, a déclaré samedi son président Warren Buffett. Le conglomérat détenait des parts dans les compagnies aériennes, dont une participation de 11 % dans Delta Air Lines DAL.N , 10 % dans American Airlines Co AAL.O , environ 10 % dans Southwest Airlines Co LUV.N et 9 % dans United Airlines UAL.O à la fin de 2019, selon son rapport annuel et les documents déposés par la compagnie. (David Shepardson et Jonathan Stempel; version française Camille Raynaud)

