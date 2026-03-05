Berkshire Hathaway reprend ses rachats d'actions sous la direction de Greg Abel

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré jeudi avoir repris le rachat de ses actions, quelques mois après l'arrivée de Greg Abel à la tête du conglomérat.