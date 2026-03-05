 Aller au contenu principal
Berkshire Hathaway reprend ses rachats d'actions sous la direction de Greg Abel
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré jeudi avoir repris le rachat de ses actions, quelques mois après l'arrivée de Greg Abel à la tête du conglomérat.

