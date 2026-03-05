Berkshire Hathaway reprend ses rachats d'actions sous la direction de Greg Abel

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec AFP•05.03.2026•14:21•
Le groupe italien Prada a résisté à la baisse du marché du luxe en 2025 en continuant à faire augmenter son chiffre d'affaires (+5% sur un an), à 5,7 milliards d'euros, notamment grâce à sa marque Miu Miu. Le bénéfice net de la maison de mode milanaise est resté ...
information fournie par Boursorama avec AFP•05.03.2026•14:19•
Le groupe espagnol de prêt-à-porter Mango a annoncé jeudi avoir engrangé un bénéfice et un chiffre d'affaires records en 2025, premier exercice complet sans son fondateur historique, Isak Andic, décédé en décembre 2024 lors d'une randonnée. L'enseigne catalane, ...
Un jeune Syrien a été condamné jeudi à 13 ans de prison pour avoir poignardé un touriste par conviction islamiste et antisémite devant le Mémorial de l'Holocauste à Berlin. Cette agression était survenue deux jours avant les élections législatives allemandes en ...
Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation , était l'invité de l'émission Ecorama du 5 mars 2026, présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la publication des résultats 2025, les commandes de Rafale et les livraisons ...
