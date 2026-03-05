Berkshire Hathaway reprend ses rachats d'actions, le directeur général Abel affirme qu'ils contribuent à créer de la valeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les rachats d'actions, les commentaires d'Abel sur CNBC, le cours de l'action Berkshire)

Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé jeudi avoir commencé à racheter ses propres actions après une interruption de près de deux ans, alors que Greg Abel commence à imprimer sa marque sur le conglomérat après avoir succédé à Warren Buffett en tant que directeur général en janvier.

Les rachats ont commencé mercredi et sont les premiers de Berkshire depuis mai 2024. Ils pourraient également aider Berkshire à réduire son encaisse de 373,3 milliards de dollars à la fin de l'année, qui a augmenté parce que Berkshire a eu du mal à trouver des entreprises et des actions à acheter.

M. Abel a également indiqué qu'il avait acheté 21 actions de classe A de Berkshire mercredi pour environ 15 millions de dollars, ce qui représente la valeur après impôt de son salaire, et qu'il prévoyait d'en acheter d'autres à l'avenir. Il possède désormais 249 actions de classe A, d'une valeur d'environ 182 millions de dollars depuis mercredi.

S'exprimant sur CNBC, M. Abel a déclaré que les rachats d'actions aident Berkshire à créer de la valeur pour les actionnaires à long terme.

Berkshire publie normalement ses rachats d'actions tous les trimestres, et M. Abel a déclaré que la reprise de ces rachats était un événement ponctuel.

M. Abel a également déclaré que l'objectif de ses propres achats d'actions était de démontrer son alignement sur les actionnaires à long terme.

Les actions de classe B de Berkshire, qui se négocient à environ 1/1500e des actions de classe A, étaient en hausse de 1,2 % dans les échanges de pré-marché.

Jusqu'à mercredi, les actions de Berkshire étaient restées à la traîne de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX de plus de 30 points de pourcentage au cours des 10 mois qui ont suivi l'annonce inattendue de Buffett de quitter son poste de directeur général. Il reste président du conseil d'administration de Berkshire.