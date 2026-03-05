 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Berkshire Hathaway reprend ses rachats d'actions, le directeur général Abel affirme qu'ils contribuent à créer de la valeur
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les rachats d'actions, les commentaires d'Abel sur CNBC, le cours de l'action Berkshire)

Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé jeudi avoir commencé à racheter ses propres actions après une interruption de près de deux ans, alors que Greg Abel commence à imprimer sa marque sur le conglomérat après avoir succédé à Warren Buffett en tant que directeur général en janvier.

Les rachats ont commencé mercredi et sont les premiers de Berkshire depuis mai 2024. Ils pourraient également aider Berkshire à réduire son encaisse de 373,3 milliards de dollars à la fin de l'année, qui a augmenté parce que Berkshire a eu du mal à trouver des entreprises et des actions à acheter.

M. Abel a également indiqué qu'il avait acheté 21 actions de classe A de Berkshire mercredi pour environ 15 millions de dollars, ce qui représente la valeur après impôt de son salaire, et qu'il prévoyait d'en acheter d'autres à l'avenir. Il possède désormais 249 actions de classe A, d'une valeur d'environ 182 millions de dollars depuis mercredi.

S'exprimant sur CNBC, M. Abel a déclaré que les rachats d'actions aident Berkshire à créer de la valeur pour les actionnaires à long terme.

Berkshire publie normalement ses rachats d'actions tous les trimestres, et M. Abel a déclaré que la reprise de ces rachats était un événement ponctuel.

M. Abel a également déclaré que l'objectif de ses propres achats d'actions était de démontrer son alignement sur les actionnaires à long terme.

Les actions de classe B de Berkshire, qui se négocient à environ 1/1500e des actions de classe A, étaient en hausse de 1,2 % dans les échanges de pré-marché.

Jusqu'à mercredi, les actions de Berkshire étaient restées à la traîne de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX de plus de 30 points de pourcentage au cours des 10 mois qui ont suivi l'annonce inattendue de Buffett de quitter son poste de directeur général. Il reste président du conseil d'administration de Berkshire.

Dividendes

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
741 000,000 USD NYSE +1,16%
S&P 500 INDEX
6 839,29 Pts CBOE -0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un militaire chinois à Pékin, le 3 septembre 2025. ( AFP / PEDRO PARDO )
    276 milliards de dollars : la Chine annonce une nouvelle hausse de son budget militaire
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.03.2026 15:55 

    Selon plusieurs analystes ce budget doit servir à financer la hausse des salaires des militaires, les entraînements, les manœuvres autour de Taïwan, les capacités en cyberguerre et l'achat d'équipements plus avancés. C'est une décisions attendue et "proprotionnée". ... Lire la suite

  • Des démolisseurs démontent l'enseigne et la façade d'un restaurant à Rockville, dans le Maryland
    Etats-Unis: Hausse moins forte que prévu des inscriptions au chômage à 213.000
    information fournie par Reuters 05.03.2026 15:53 

    Les ‌inscriptions au chômage ont ​augmenté moins que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine ​au 28 février, à 213.000 contre ​213.000 (révisé) la semaine ⁠précédente, a annoncé jeudi le ‌département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne ​215.000 ‌inscriptions ... Lire la suite

  • Des prisonniers de guerre ukrainiens libérés le 5 mars 2026, en un lieu non spécifié ( TELEGRAM/@Volodymyr Zelensky official / HANDOUT )
    Kiev et Moscou échangent 200 prisonniers de guerre de chaque camp
    information fournie par AFP 05.03.2026 15:51 

    La Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir échangé jeudi 200 prisonniers de guerre de chaque camp, première étape d'une opération plus large convenue lors de récentes négociations à Genève. La Russie a indiqué qu'un total de 1.000 personnes - 500 de chaque camp - ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall St. à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en baisse, les yeux rivés sur la guerre en Iran
    information fournie par Reuters 05.03.2026 15:49 

    La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient est entré dans son sixième ​jour, alimentant les craintes de pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank