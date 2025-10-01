Berkshire Hathaway proche d'un accord pour racheter la pétrochimie d'Occidental Petroleum

(AOF) - Berkshire Hathaway serait en pourparlers pour racheter l'activité pétrochimique d'Occidental Petroleum pour environ 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Cette transaction, qui serait la plus importante de la société d'investissement de Warren Buffett depuis 2022, pourrait être conclue dans les prochains jours, ont déclaré ces personnes. La division pétrochimique d'Occidental, OxyChem a généré près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours des 12 mois clos en juin.

Le Financial Times avait rapporté dimanche qu'Occidental était en pourparlers pour vendre OxyChem pour 10 milliards de dollars, sans toutefois identifier l'acheteur.