Berkshire Hathaway prend une participation de 4,3 milliards de dollars dans Alphabet

(AOF) - La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a pris une participation d'environ 17,85 millions d'actions Alphabet , la maison-mère de Google, représentant 4,34 milliards de dollars au troisième trimestre. Le titre Alphabet est attendu dans le vert à Wall Street. Dans le même temps, Berkshire Hathaway a cédé 47,79 millions d'actions Apple , soit environ 15% de sa position, désormais descendue à un peu plus de 238 millions d'actions. Parmi les plus importantes lignes de son portefeuille, la société a aussi réduit de 6% sa participation dans Bank of America.

Ces chiffres ont été dévoilés à l'occasion de la publication du rapport 13F-HR auprès de la SEC. Tous les investisseurs institutionnels dont les actifs sous gestion sont supérieurs à 100 millions de dollars ont l'obligation de déposer chaque trimestre ce document qui contient le nombre d'actions détenues dans une société et leur valeur à la fin du trimestre.