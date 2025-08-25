 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Berkshire Hathaway ne cherche pas à acheter une compagnie ferroviaire, selon CNBC
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails)

Berkshire Hathaway BRKa.N n'est pas sur le marché pour acheter une compagnie ferroviaire, a déclaré Warren Buffett, directeur général de Berkshire Hathaway, à CNBC lundi.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après la publication d'informations selon lesquelles BNSF, propriété de Berkshire Hathaway, serait en pourparlers pour acquérir CSX Corp

CSX.O afin de créer un chemin de fer transcontinental.

Les actions de CSX ont chuté d'environ 4,5 % après la nouvelle.

La semaine dernière, CSX et BNSF ont annoncé un nouveau service d'un océan à l'autre.

Le mois dernier, Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern

NSC.N , leaders du secteur ferroviaire américain, ont annoncé une proposition de fusion de 85 milliards de dollars , ce qui a alimenté les spéculations sur la possibilité d'autres fusions dans le secteur.

BNSF et CSX n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
727 040,865 USD NYSE -0,83%
CSX
32,9650 USD NASDAQ -4,67%
NORFOLK SOUTHERN
277,870 USD NYSE -2,36%
UNION PACIFIC
223,550 USD NYSE -1,87%
Fermer

