Berkshire Hathaway entre dans l'ère post-Buffett et ses actions dérivent à la baisse

(Mise à jour des prix au paragraphe 13) par Niket Nishant et Manya Saini

L'ère post-Buffett de Berkshire Hathaway BRKa.N BRKb.N a commencé tranquillement vendredi, les actions ayant légèrement baissé après que l'"Oracle d'Omaha" a cédé à Greg Abel le poste le plus élevé après six décennies à la tête de l'entreprise.

Le conglomérat doit maintenant protéger son bilan sans son architecte en chef, qui a remodelé l'investissement moderne et transformé la société d'une entreprise textile en difficulté en un géant de l'investissement d'une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars.

"Il est difficile d'imaginer qu'il y aura le même culte", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Connu pour sa stratégie à long terme et sa volonté d'acheter des entreprises de qualité à des prix raisonnables, Warren Buffett a réalisé des gains réguliers qui ont dépassé ceux des marchés plus larges et ont fait de lui un gestionnaire de capitaux de confiance.

Mais Greg Abel , lieutenant de longue date de Buffett, prend la relève à un moment délicat pour l'entreprise. Les actions de Berkshire ont sous-performé l'indice de référence S&P 500 .SPX en 2025, et Buffett a déclaré qu'il était difficile de trouver une acquisition capable de "faire bouger l'aiguille" pour le conglomérat.

DES LIQUIDITÉS RECORD, MOINS DE TRANSACTIONS

Berkshire a réduit sa participation dans des entreprises de longue date telles qu'Apple AAPL.O et Bank of America BAC.N , tout en accumulant une trésorerie record qui a inquiété certains investisseurs.

Pourtant, Abel, 63 ans, hérite de l'un des plus gros trésors de guerre de l'Amérique des affaires. Au 30 septembre, la société détenait 381,7 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents.

Bien que les changements de direction puissent être difficiles et que le nom de Buffett ait été profondément lié à Berkshire, il a préparé la société à cette transition, a déclaré M. Jacobsen.

M. Abel a rejoint Berkshire en 2000 après l'acquisition de MidAmerican Energy, aujourd'hui connue sous le nom de Berkshire Hathaway Energy.

Depuis 2018, il occupe le poste de vice-président chargé de superviser les activités de Berkshire autres que l'assurance.

Les actions de classe B de la société, qui se négocient à un prix plus accessible, ont légèrement diminué de 1,4% à 495,48 $ à New York vendredi. Les actions de catégorie A ont plongé de 1,6% à 743 020 $.

Les principaux indices de Wall Street ont quant à eux progressé vendredi. .N

"Le départ de l'Oracle d'Omaha en tant que directeur général peut être un déclencheur psychologique", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire et directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors.

Berkshire est souvent considéré comme le choix sûr et fiable du marché. Bien qu'elle ait tendance à être à la traîne lorsque les investisseurs se précipitent sur des paris plus risqués, elle semble être une valeur sûre lorsque le sentiment du marché devient plus prudent, a ajouté M. Schulman.

Berkshire Hathaway possède un ensemble tentaculaire d'entreprises, dont l'assureur GEICO, BNSF Railway, des dizaines d'activités manufacturières et énergétiques, ainsi que des marques de consommation telles que Dairy Queen, Fruit of the Loom et See's Candies.

Buffett restera président et a déclaré qu'il prévoyait de continuer à se rendre chaque jour au bureau de Berkshire à Omaha, situé à environ 3,2 km à l'est de son domicile, pour soutenir Abel.