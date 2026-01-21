Berkshire Hathaway acte son retrait de Kraft Heinz, Greg Abel se démarque d'un pari raté de Buffett
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 15:48
Acquise en 2015 à la suite de la fusion de Kraft Foods et H.J. Heinz, orchestrée avec le fonds 3G Capital, la participation s'est révélée décevante. L'action Kraft Heinz a perdu environ 70% de sa valeur depuis cette opération, pénalisée par l'évolution des préférences des consommateurs, la stagnation des marques historiques et l'inflation des coûts. Berkshire a enregistré en 2025 une dépréciation de 3,8 milliards de dollars sur cet investissement, malgré des dividendes significatifs perçus. Le groupe agroalimentaire prévoit désormais une scission en deux entités distinctes, séparant ses activités sauces et plats ambiants de ses produits de grande consommation nord-américains.
Warren Buffett avait lui-même reconnu l'échec de la fusion, sans se montrer convaincu que la scission prévue changerait fondamentalement la trajectoire de Kraft Heinz. Si le dépôt effectué par Berkshire ne préfigure pas une vente immédiate, il prépare le terrain pour une cession progressive, dont un premier signal pourrait intervenir lors des résultats trimestriels en mai. Pendant ce temps, 3G Capital, co-architecte du rapprochement de 2015, a déjà totalement cédé ses parts. La banque Stifel maintient pour sa part une recommandation de conserver l'action Kraft Heinz, soulignant une croissance limitée et un contexte de consommation peu favorable aux États-Unis.
