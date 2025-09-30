Berkshire est en pourparlers pour acheter OxyChem d'Occidental pour environ 10 milliards de dollars, selon le WSJ

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 2 à 9)

Berkshire Hathaway BRKa.N , la sociétéde Warren Buffett, est en pourparlers pour acheter l'unité pétrochimique OxyChem d'Occidental Petroleum OXY.N pour environ 10 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La vente potentielle de l'unité OxyChem, qui fournit des produits utilisés dans les soins médicaux, la sécurité alimentaire et la construction, s'ajouterait à une série de désinvestissements que le producteur américain de pétrole et de gaz a entrepris ces dernières années.

L'accord pourrait être conclu dans les jours qui viennent, selon le rapport.

Berkshire, le principal actionnaire d'Occidental, possède environ 27 % des actions en circulation de la société basée à Houston, au Texas. Le conglomérat a commencé à acquérir sa participation en février 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Occidental est aux prises avec un lourd endettement, héritage de son acquisition d'Anadarko Petroleum pour 55 milliards de dollars en 2019, lorsqu'elle a devancé son rival Chevron CVX.N pour s'emparer des gisements de pétrole de schiste au Texas.

Les près d'un quart de million d'acres d'Anadarko dans le bassin permien contiennent des gisements de pétrole et de gaz qui peuvent produire pendant des décennies en utilisant des techniques de forage à faible coût.

L'acquisition par Occidental, pour 12 milliards de dollars, du producteur privé de pétrole de schiste américain CrownRock l'année dernière a considérablement augmenté l'endettement de la société, qui s'élevait à 23,34 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

L'unité OxyChem a généré 2,42 milliards de dollars de revenus au cours des deux premiers trimestres de 2025.

Le rapport indique que l'acquisition d'OxyChem serait le deuxième grand pari de Buffett sur les produits chimiques. En 2011, Berkshire a acquis le producteur de produits chimiques spécialisés Lubrizol pour près de 10 milliards de dollars, dette comprise.