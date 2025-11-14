Berkshire dévoile une nouvelle participation de 4,3 milliards de dollars dans Alphabet et réduit encore sa participation dans Apple

par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé une participation de 4,3 milliards de dollars dans Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, et a encore réduit sa participation dans Apple AAPL.O , détaillant son portefeuille d'actions pour la dernière fois avant que Warren Buffett ne mette fin à son mandat de 60 ans en tant que président-directeur général.

Dans un document déposé vendredi auprès de la Securities and Exchange Commission, Berkshire a déclaré détenir 17,85 millions d'actions Alphabet au 30 septembre.

Berkshire a réduit sa participation dans Apple à 238,2 millions d'actions, contre 280 millions au troisième trimestre, et a désormais vendu près des trois quarts des 905 millions d'actions qu'il détenait auparavant. Apple reste la plus grande participation de Berkshire, avec 60,7 milliards de dollars.

Le document indiquait les participations boursières de Berkshire cotées aux États-Unis au 30 septembre, qui constituaient la majeure partie du portefeuille d'actions du conglomérat, d'une valeur de 283,2 milliards de dollars.

L'investissement de Berkshire dans Alphabet est surprenant compte tenu du style habituel d'investissement dans la valeur de Buffett et de son aversion pour les investissements dans les entreprises technologiques.

Buffett considère Apple, qui fabrique l'iPhone, davantage comme une société de produits de consommation.

On ne sait pas si Buffett, ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler, ou le directeur général désigné Greg Abel ont effectué des achats spécifiques, bien que Buffett ait l'habitude d'effectuer des investissements plus importants.

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire en 2019, Buffett et feu le vice-président Charlie Munger ont regretté de ne pas avoir investi dans Google. Buffett a déclaré que son modèle publicitaire présentait des similitudes avec ce qui fonctionnait pour l'unité d'assurance automobile Geico de Berkshire.

"Nous nous sommes plantés", a déclaré Charlie Munger.

"Il dit que nous avons tout gâché", a répondu Buffett.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de 1,7 % après la séance.