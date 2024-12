Berkem annonce son retrait de la cote après le succès de l'Opas

(AOF) - Groupe Berkem annonce qu’à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée ouverte du 9 au 20 décembre 2024 inclus, Kenerzeo détient individuellement un total de 17 109 388 actions et autant de droits de vote théoriques de Berkem, représentant 96,30% du capital et 96,29% des droits de vote théoriques. Le spécialiste de la chimie du végétal annonce la mise en œuvre d’un retrait obligatoire portant sur les actions Groupe Berkem non apportées à l’offre, soit 494 484 actions hors actions auto détenues par Berkem au prix de l'offre, soit 3,10 euros par action.

La société précisera le calendrier de la mise en œuvre du retrait obligatoire dans un communiqué ultérieur.

Groupe Berkem annonce que la suspension de la cotation de ses actions, intervenue ce jour, est maintenue jusqu'à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

