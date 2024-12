Berkem: 2,8 millions d'actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Euronext Paris et Banque Delubac & Cie ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Groupe Berkem, soit du 9 au 20 décembre inclus, la SAS Kenerzeo a acquis 2.798.190 actions, au prix unitaire de 3,10 euros.



Plus précisément, 1.796.730 actions ont été acquises par l'intermédiaire du membre du marché acheteur qu'elle a désigné et 1.001.460 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation.



Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, l'initiateur détient 17.273.168 actions, soit 97,22% du capital et 97,21% des droits de vote de cette société spécialisée dans la chimie du végétal. La suspension de la cotation des actions Groupe Berkem est maintenue jusqu'à nouvel avis.





Valeurs associées GROUPE BERKEM 3,10 EUR Euronext Paris 0,00%