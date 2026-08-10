Berenberg voit un point d'entrée sur Shaftesbury Capital, l'action monte

(Zonebourse.com) - Shaftesbury Capital gagne 1,1% vers 147 pence à Londres, soutenu par des propos favorables de Berenberg, qui relève sa recommandation sur le titre de la foncière britannique de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours porté de 151 à 166 pence.
Le broker estime que l'action offre désormais un point d'entrée relatif attractif, son cours étant resté stable depuis le début de l'année, alors que le secteur britannique des REIT (sociétés d'investissement immobilier cotées) a progressé d'environ 13% sur la même période.
"Cette situation prévaut alors même qu'il s'agit de la seule valeur de notre univers de suivi de l'immobilier britannique dont nous anticipons un rendement comptable total de 10% pour 2026 (sur la base de données harmonisées selon l'année civile)", met-il en avant.
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