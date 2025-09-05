 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Berenberg reste optimiste sur Sanofi
information fournie par AOF 05/09/2025 à 10:10

(AOF) - Au lendemain d’une chute de 8,31 %, le titre Sanofi retrouve le calme (+0,33 %, à 79,22 euros). Hier, l’action du laboratoire pharmaceutique a été chahutée après la publication de données sur l’amlitelimab. Ce produit destiné aux adultes et aux adolescents touchés par la dermatite atopique, une maladie cutanée, a atteint tous ses critères d’évaluation principaux et secondaires, mais certains attendaient une meilleure efficacité de la molécule.

Les analystes de Berenberg qualifient ces résultats de positifs et estiment que la réaction du titre de la veille révèle que " les investisseurs espéraient un profil thérapeutique encore plus performant, susceptible de stimuler les ventes et de compenser largement la fin du brevet de Dupixent à partir de 2032 ".

Pour la banque d'affaires allemande, la décote du titre représente une opportunité d'achat sur une société qui devrait voir son chiffre d'affaires progresser de 7 % par an d'ici 2030. Partant, les analystes ont confirmé leur recommandation à l'Achat et ont légèrement abaissé leur cible de cours de 118 à 110 euros sur l'action Sanofi, ce qui laisse encore un potentiel de hausse d'environ 39 % par rapport à la clôture de jeudi.

Points clés

- 5ème groupe pharmaceutique mondial et 1er européen, créé en 1994 ;

- Ventes de 41,1 Mds€ provenant de 7 divisions : l’immunologie pour 33 %, les maladies rares pour 14 %, la neurologie pour 1 %, l’oncologie pour 2 %, les vaccins pour 4 % et les autres médi-caments (Lantus, Toujejo, Lovenox, Plavix, Thymoglobulin ,Praluent…) pour 46 % ;

- Part croissante des Etats-Unis (45 %) et du reste du monde (27 %) devant l’Europe (18 %);

- Ambition : positionnement d’une biopharmaceutique fondée sur la science, focalisée sur les médicaments & vaccins innovants, maintenant sa place de n° 1 mondial dans les vaccins et visant celle de n° 1 mondial en immunologie ;

- Capital éclaté (hors L’Oréal -9,4 % des actions avec 16,95 % des droits de vote- et les salariés -2,6 %), Frédéric Oudéa présidant le conseil de 17 administrateurs, Paul Hudson étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation du capital en 4 parts : croissance organique, croissance externe, hausse continue, depuis 30 ans, du dividende puis rachats d’actions,

- productivité via la R&D et, dans les usines, via le digital (2 Mds€ d’économies),

- restructuration du portefeuille :

-enrichissement en produits biologiques,

- réduction d’1/3 des familles de produits en 2025, vs 2020, via les cessions de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, et des marques Aspégic, Kardégic,

- recherche focalisée sur 5 domaines : immunologie & inflammation avec objectif de devenir n° 1 mondial, oncologie, neurologie (scléroses…, maladies hématologiques rares & maladies rares puis vaccins, avec près de 100 projets en cours,

- innovation :

- développée en collaboration : Regeneron, Kymera, Teva, SKbioscience…,

- accélérée par les acquisitions –Kiadis, Biopharma, Kymab, WhiteLab genomics - et les partenariats -Ventyx, RadioMedix, MeiraGTx…,

- soutenue par les plateformes : petites molécules, anti-corps, protéines hémogénétiques, génomie artificielle… ;

- Stratégie environnementale Planet Mobilization visant la neutralité carbone en 2030 :

- 2030 : 100 % de consommation d’électricité durable contre 50 % en 2021,

- 2027 : élimination des emballages plastiques pour les vaccins,

- 2025 : écoconception de tous les nouveaux produits ;

- lignes de crédit indexées sur le développement durable ;

- Succès des 9 lancements 2024 apportant 11 % des ventes (ALTUVIIIO, Beyfortus, Cablivi…);

- Bilan sain avec un autofinancement libre de 6 Mds€ et une dette nette de 8,8 Mds€.

Défis

- Poursuite de la réduction de la dépendance à l’égard du Duxipent (29 des ventes) et sensibilité du résultat aux variations de changes ;

- Suivi des 5 médicaments « prioritaires » : Beyfortus, Amcenestrant (cancer du sein) en forte hausse, Fitusiran et Efanesoctocog (hémophilie) puis tolébrutinib (sclérose en plaques) ;

- Force du pipeline :

- en 2024, 5 résultats positifs en phase 3 : fitusiran, Dupixent, rilzabrutinib, tolebrutinib et Sarclisa et prochains lancements de phase 3 pour le Duvakitug et le SPO202,

- 2025 : 6 résultats de phase 3 et 7 attentes d’autorisation réglementaire,

- Après la cession de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines et compléments alimentaires ou minéraux ;

- Après des performances supérieures aux prévisions, objectifs 2025 : hausse des revenus proche de &0 % et fort rebond du bénéfice par action, dans le base de la fourchette 10 %-20 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 3,92 € et programme de 5 Mds€ de rachat d’actions.

