Berenberg reste à "conserver" sur Estée Lauder, juge les bonnes nouvelles intégrées
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 17:35
Dans une note de recherche, l'analyste allemand estime que la chute de plus de 19% de l'action ayant suivi la publication reflète le fait que la croissance plus forte que prévu du fabricant de produits de beauté, tout comme le relèvement à la hausse de ses objectifs annuels, étaient largement intégrés dans son cours de Bourse.
"Même si la perspective de résultats supérieurs aux attentes peut souvent représenter une opportunité d'achat intéressante, l'action d'Estée Lauder se négocie déjà à des valorisations élevées, sur la base d'un ratio cours/bénéfice de 24x pour 2028", souligne-t-il.
"Nous ne recommandons donc pas de nous ruer sur l'action aux niveaux actuels", conclut l'intermédiaire financier.
