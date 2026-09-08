Berenberg relève son objectif de cours sur AutoStore

Berenberg confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 20,00 NOK (contre 14 NOK) après la publication des résultats du 2ème trimestre 2026.
"Après une baisse constante des estimations depuis l'introduction en bourse de la société, celles-ci ont amorcé une reprise à la hausse depuis le 1er trimestre 2025" indique le bureau d'analyse.
AutoStore a enregistré un volume de commandes record au 2ème trimestre et l'analyste pense que les récentes améliorations des indicateurs macroéconomiques, ainsi que la concordance avec les performances du secteur, laissent présager le maintien d'une forte dynamique.
Berenberg estime qu'une demande soutenue et un marché de l'automatisation encore peu exploité placent AutoStore en position de leader des technologies de stockage cubique.
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