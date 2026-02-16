 Aller au contenu principal
Berenberg relève son objectif de cours sur AB InBev, l'achat maintenu
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 14:56

Berenberg a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur Anheuser-Busch InBev (AB InBev), porté de 72 à 89 euros, tout en maintenant sa recommandation à l'achat sur le titre, disant percevoir de premiers signes encourageants en vue d'une reprise prochaine de l'activité.

Dans une note de recherche, l'intermédiaire rappelle que les ventes organiques ont progressé de 2,5% au 4ème trimestre pour atteindre 15,6 milliards de dollars, au-dessus du consensus qui visait 1,5%. L'Ebitda normalisé a augmenté de son côté de 2,3% en données comparables, là aussi légèrement mieux qu'anticipé (1,4%).

Les volumes ont quant à eux reculé de 1,5 %, mais la baisse est restée moins marquée que celle qui était prévue par le marché (-2,7%).

Au-delà de ces performances meilleures que prévu, l'analyste évoque des perspectives 2026 prometteuses grâce à un calendrier d'événements internationaux susceptibles de soutenir la consommation de bière, notamment le "Super Bowl", les Jeux Olympiques d'Hiver et surtout la Coupe du Monde de football, des rendez-vous mondiaux traditionnellement favorables aux ventes de boissons et pourraient contribuer à un regain de la dynamique commerciale.

Sur le plan géographique, la Chine demeure un marché difficile, mais plusieurs pays clés offrent des perspectives positives de croissance des volumes, souligne le professionnel, à commencer par le Brésil qui donne des signes particulièrement encourageants, les volumes y ayant renoué avec la croissance au 4ème trimestre, ce qui pourrait marquer un point d'inflexion après une période de contraction.

Du point de vue boursier, Berenberg juge que l'action reste attractive avec un rendement de flux de trésorerie disponible d'environ 11% sachant que le programme de rachat d'actions de six milliards de dollars devrait créer de la valeur pour les actionnaires.

Si un retour à la croissance des volumes devait bel et bien se matérialiser en 2026, comme anticipé, les analystes estiment que titre pourrait bénéficier d'une revalorisation, ce qui le conduit à revoir à la hausse sa cible.

