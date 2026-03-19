JO 2030: Cadot nommé directeur général intérimaire du comité d'organisation

Le préfet de la région Ile de France Michel Cadot assiste à une cérémonie à l'Arc de Triomphe

Michel ‌Cadot a été nommé jeudi directeur général ​intérimaire du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) 2030 dans les Alpes françaises, ​a annoncé le Cojop à l'issue de son bureau ​exécutif.

L'ancien délégué interministériel aux ⁠Jeux de Paris 2024 succède à ce ‌poste à Cyril Linette, dont le départ sur fonds de "désaccords insurmontables" avec ​le ‌président Edgar Grospiron a été officialisé le ⁠mois dernier.

Âgé de 71 ans, Michel Cadot possède de nombreuses expériences dans la fonction ⁠publique, lui ‌qui a notamment été préfet de ⁠police de Paris et préfet de ‌la région Île-de-France.

Le Cojop a traversé ⁠une sérieuse crise de gouvernance cet ⁠hiver avec ‌le départ de plusieurs cadres, précédemment à celui ​de Cyril ‌Linette.

"Le processus de recrutement du futur directeur général ou de la ​future directrice générale se poursuit afin d'identifier un profil expérimenté, capable ⁠d'accompagner durablement la préparation et la livraison des Jeux, en cohérence avec le schéma de gouvernance défini," déclare le Cojop dans un communiqué.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)