JO 2030: Cadot nommé directeur général intérimaire du comité d'organisation

Le préfet de la région Ile de France Michel Cadot assiste à une cérémonie à l'Arc de Triomphe
Michel Cadot a été nommé jeudi directeur général intérimaire du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) 2030 dans les Alpes françaises, a annoncé le Cojop à l'issue de son bureau exécutif.
L'ancien délégué interministériel aux Jeux de Paris 2024 succède à ce poste à Cyril Linette, dont le départ sur fonds de "désaccords insurmontables" avec le président Edgar Grospiron a été officialisé le mois dernier.
Âgé de 71 ans, Michel Cadot possède de nombreuses expériences dans la fonction publique, lui qui a notamment été préfet de police de Paris et préfet de la région Île-de-France.
Le Cojop a traversé une sérieuse crise de gouvernance cet hiver avec le départ de plusieurs cadres, précédemment à celui de Cyril Linette.
"Le processus de recrutement du futur directeur général ou de la future directrice générale se poursuit afin d'identifier un profil expérimenté, capable d'accompagner durablement la préparation et la livraison des Jeux, en cohérence avec le schéma de gouvernance défini," déclare le Cojop dans un communiqué.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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