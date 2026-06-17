Berenberg relève sa cible sur Novo Nordisk en restant à l'achat

Novo Nordisk est particulièrement recherché à la Bourse de Copenhague ( 4,09%, à 291,77 couronnes danoises), soutenu par une analyse de Berenberg qui détaille plusieurs catalyseurs à la hausse pour le titre.

La banque allemande indique avoir reçu le responsable du laboratoire danois pour les Etats-Unis. Après des discussions et à la vue de la croissance rapide de la demande américaine pour le Wegovy en pilule, les analystes s'estiment de plus en plus confiants quant à l'atteinte de la fourchette haute des prévisions de l'entreprise. Dans leur scénario, les objectifs pour l'exercice en cours pourraient être relevés à nouveau, si la pilule Wegovy et la version injectable affichent toutes deux une croissances des volumes au second semestre.

En outre, avec le lancement de CagriSema, le principal médicament de nouvelle génération de Novo Nordisk dans l'obésité et le diabète de type 2, Berenberg anticipe un retour de la croissance des ventes en 2027 ( 3%), qui s'accélérera pour atteindre 6% sur la période 2028-2030. Enfin, le pipeline en expansion du laboratoire devrait permettre de compenser la pression liée à l'expiration de brevets.

Dans le détail, les analystes qualifient d'impressionnante la montée en puissance des volumes de la pilule Wegovy depuis son lancement en janvier. Novo Nordisk note qu'environ 3 millions d'ordonnances ont été prescrites en seulement 22 semaines après le lancement. Le Foundayo concurrent d'Eli Lilly n'a pour l'instant eu que peu d'impact.

Autre point positif, le Wegovy HD, une version plus fortement dosée, a été lancé aux Etats-Unis début avril. Les analystes relèvent qu'environ 80% des patients sous HD sont passés de la dose 2,4mg et auraient, sans cela, été perdus au profit de la concurrence.

Parmi les produits en cours de développement, le CagriSema dans l'obésité et le mim-8 dans l'hémophilie devraient être approuvés au second semestre aux Etats-Unis.

Pour finir, Berenberg a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre Novo Nordisk, et a relevé sa cible de cours de 300 à 325 couronnes danoises.