Berenberg relève sa cible sur Avolta

L'analyste reste à l'achat sur le titre du spécialiste de la vente au détail de produits de voyage, et relève sa cible de 55 à 59 francs suisses.
Selon Berenberg, le marché sous-estimerait actuellement l'exposition du groupe aux destinations estivales européennes à forte croissance, notamment à l'Espagne, la Grèce et l'Italie, ainsi que l'atténuation progressive de l'impact du conflit au Moyen-Orient. Berenberg anticipe ainsi une croissance organique de 5% en 2026, supérieure au consensus de 4,3%.
L'analyste ajoute par ailleurs que plus de 80% des ventes EMEA d'Avolta sont exposées à des catégories affichant une croissance robuste des dépenses par passager, notamment la restauration, les parfums et cosmétiques et le tabac duty free .
D'après le broker, la résilience des marges constitue un autre soutien clé au dossier, grâce aux mesures internes d'optimisation des coûts, à la digitalisation et à l'amélioration du mix opérationnel. Berenberg prévoit une hausse de 20 points de base de la marge en 2026.
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