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Berenberg prudent sur les motoristes aéronautiques, Safran reste son favori
information fournie par AOF 11/05/2026 à 09:46

(Zonebourse.com) - Le broker estime que la hausse durable des prix du kérosène pourrait freiner la dynamique du marché de l'après-vente aéronautique à partir de 2027. Dans cette optique, Berenberg privilégie Safran grâce à une flotte de moteurs plus récente et davantage exposée aux monocouloirs, jugés plus résilients en cas de ralentissement du trafic aérien.

Dans une note publiée vendredi, Berenberg fait savoir que les moteurs Rolls-Royce progressent le plus, en heures de vol, depuis le début de l'année ( 5%), devant Safran ( 3%) et MTU Aero Engines ( 2%).

C'est pourtant MTU qui apparaît le plus exposé à un ralentissement du trafic au Moyen-Orient et aux moteurs widebody (fuselage large) anciens, plus susceptibles d'être retirés du service.

Berenberg rappelle également que le ralentissement du trafic aérien se répercute avec retard sur les revenus de maintenance et de pièces détachées. Le broker anticipe ainsi un tassement de la croissance dans l'après-vente à partir de 2027.

Avis du broker par valeur

Safran : Berenberg maintient sa recommandation à "achat" avec un objectif de cours de 355 EUR (contre 360 EUR auparavant). Le broker évoque Safran comme étant sa "top pick", mettant en avant la jeunesse de sa flotte et à son exposition élevée aux avions monocouloirs.

MTU Aero Engines : Berenberg réduit sa note sur le titre, passant de "achat" à "conserver" et réduisant son objectif de cours de 420 à 350 EUR auparavant. Le broker juge le groupe plus vulnérable à une baisse des heures de vol et à un recul de l'activité aftermarket.

Rolls-Royce : Berenberg maintient sa recommandation à "conserver" avec un objectif de cours relevé de1 250 à 1 270 pence auparavant. Le broker souligne la bonne dynamique des moteurs Trent récents, tout en restant prudent sur l'exposition importante du groupe aux gros-porteurs.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 09:46:00.

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