Berenberg positif sur Polypeptide Group

PolyPeptide Group est recherché à la Bourse de Zurich ( 7,50%, à 36,17 francs suisses), soutenu par une note positive de Berenberg qui a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre, en relevant sa cible de cours de 35 à 38 francs suisses.

La banque allemande s'est montrée particulièrement optimiste, et a notamment affiché sa confiance dans le fait que les opérations de l'usine récemment agrandie de Braine-l'Alleud en Belgique se déroulent comme prévu. La contribution de cet actif au chiffre d'affaires devrait apporter un soutien suffisant pour que l'entreprise atteigne le haut de la fourchette de ses prévisions de revenus pour 2026, soulignent les analystes.

Partant, ces derniers ont relevé leurs hypothèses et tablent désormais sur une croissance des ventes de 26,2% à taux de change constant et une marge d'Ebitda de 17% au premier semestre.

Berenberg met également en avant deux autres aspects pour justifier cet optimisme. Les analystes rappellent que l'entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), qui se concentre sur les peptides propriétaires et génériques de qualité GMP utilisés par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, a récemment suscité l'intérêt de plusieurs sociétés de capital-investissement. En réponse, PolyPeptide Group a publié un communiqué de presse indiquant que le conseil d'administration évalue régulièrement le positionnement stratégique ainsi que les options permettant d'améliorer la création de valeur à long terme.

Le second aspect est lié aux plans d'investissement qui vont soutenir la croissance future. Outre le site de Braine-l'Alleud, la société agrandit son site de Strasbourg afin de répondre à un contrat majeur hors GLP-1. Sa montée en puissance est prévue pour la seconde partie de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, et devrait atteindre son taux d'utilisation cible dès 2027. Cet actif devrait contribuer à hauteur de 50 millions d'euros du chiffre d'affaires l'année prochaine. Enfin, en ce qui concerne le site de Malmö en Suède, Berenberg pense que l'expansion modulaire devrait commencer à monter en puissance l'année prochaine également et elle pourrait avoir un impact de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires en 2028.