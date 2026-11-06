Berenberg n'est plus à la vente sur Solvay

Berenberg relève sa recommandation sur Solvay de "vendre" à "conserver", tout en maintenant son objectif de cours inchangé à 24,5 EUR, estimant que "la thèse baissière perd de sa pertinence après l'avertissement sur résultats" lancé par le groupe de chimie belge.
"Notre recommandation précédente à "vendre" reposait sur l'hypothèse selon laquelle la surcapacité de production de carbonate de sodium entraînerait des révisions à la baisse des prévisions de bénéfices, conjuguée à une politique de dividende excessivement rigide", rappelle le broker, ajoutant que les estimations d'EBITDA pour 2026 ont reculé d'environ 10% depuis son abaissement de recommandation fin 2025.
Selon Berenberg, maintenir sa recommandation à "vendre" après l'avertissement sur résultats du 20 octobre présentait le risque de voir sa thèse d'investissement, initialement fondée sur d'importantes révisions à la baisse des bénéfices, perdre de sa pertinence au profit de réductions de prévisions désormais plus modestes et mieux anticipées par le marché.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer