Berenberg maintient l'achat sur Vusion après la récente baisse du titre
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 12:08

(Zonebourse.com) - Berenberg a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur VusionGroup, avec un objectif de cours maintenu à 257 euros, jugeant exagérée la récente baisse du titre au vu des solides fondamentaux qu'affiche le spécialiste de l'étiquetage électronique pour le commerce physique (ESL).

De son point de vue, le récent mouvement de repli est dû à des prises de bénéfices suite à la forte hausse du cours de Bourse depuis décembre dernier, aux inquiétudes entourant l'impact des droits de douane américains, à une récente dégradation de recommandation sur E-Ink, l'un des principaux fournisseurs et actionnaires de Vusion, et à l'instabilité politique en France.

S'il reconnaît que la mise en place des surtaxes douanières pourrait ralentir les projets de déploiement de certains distributeurs américains, l'analyste souligne que les enseignes ayant déjà bien avancé dans leur développement devraient, elles, poursuivre leurs plans.

Certes, ajoute l'intermédiaire financier, le marché des ESL reste incertain, mais VusionGroup est moins exposé que ses concurrents et pourrait même gagner des parts de marché cette année, dans la mesure où la société a déjà reçu suffisamment de commandes pour assurer une bonne dynamique commerciale sur les 12 prochains mois.


Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2025 à 12:08:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

A lire aussi

  • Amundi
    Le statu quo, ou pourquoi ne rien faire vous coûte cher
    information fournie par Amundi 04.09.2025 12:19 

    Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite

  • Le PDG de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan stratégique
    Mediobanca réitère son opposition à l'offre de Monte dei Paschi
    information fournie par Reuters 04.09.2025 12:18 

    La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.09.2025 12:08 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,20% pour le Nasdaq .IXIC ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (d) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky (g) lors lors du sommet de la Coalition des volontaires à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Ukraine: les Européens "prêts" sur des garanties de sécurité, attendent la contribution de Trump
    information fournie par AFP 04.09.2025 11:51 

    Les soutiens européens de l'Ukraine se sont réunis jeudi à Paris pour afficher leur détermination à lui fournir des garanties de sécurité et demander à Donald Trump quelle sera la contribution des Etats-Unis, une fois un cessez-le-feu en place. Ce sommet d'environ ... Lire la suite

