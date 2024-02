Berenberg : "les small caps offre les valorisations les plus basses atteintes en dix ans"

(AOF) - "Le millésime 2023 aura été volatile pour le compartiment des petites valeurs. L'appétit des investisseurs pour certaines vedettes de la cote contraste avec la faible valorisation de pépites offrant des business model prometteurs. Dans ce contexte, certaines small caps hexagonales offrent des opportunités d'investissement aux investisseurs suffisamment patients", souligne Franck Sabbah, responsable du développement des activités de gestion d’actifs chez Berenberg.

Selon lui, "les petites capitalisations ont suscité peu d'intérêt de la part des investisseurs en 2023 avant un rally durant les mois de novembre et décembre, ces derniers redoutant l'impact de la remontée des taux sur ce compartiment de la cote". Le bilan janvier 2022-octobre 2023 est même très négatif et il faut remonter à la crise financière de 2007-2008 pour retrouver un environnement aussi dégradé.

Il explique ensuite que "certaines entreprises endettées ont subi certes ce mouvement de hausse des taux mais il existe également de nombreuses small caps beaucoup moins impactées, voire pas du tout, et qui pourraient rebondir plus vite qu'on ne le croit. Il convient donc de faire le tri entre les valeurs qui maîtrisent leur endettement et ont la capacité de réaliser une croissance rentable au cours des prochaines années et celles qui subissent le contexte actuel".

"Au niveau global, le compartiment des small caps offre les valorisations les plus basses atteintes en dix ans, souvent avec une décote de 40% par rapport aux cours d'il y a deux ans. Si une mauvaise surprise peut toujours arriver, il nous semble raisonnable de considérer que ce marché des petites capitalisations a intégré les mauvaises nouvelles et devrait pouvoir profiter de meilleures perspectives, dans une optique de moyen-long terme", fait remarquer Franck Sabbah.