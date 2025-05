Berenberg lance un fonds d’arbitrage de fusions et acquisitions

Berenberg Wealth and Asset Management lance le Berenberg Merger Arbitrage Fund, un fonds dédié à l’arbitrage de fusions et acquisitions. L’objectif est de capturer systématiquement les primes d’acquisition (« deal spreads »), indépendamment de la direction du marché, des mouvements de taux d’intérêt ou des cycles macroéconomiques.

La stratégie est gérée par Oliver Scharping et Leonard Keller, deux spécialistes de l’arbitrage M&A « parmi les plus expérimentés du marché germanophone », avec plus de 25 ans d’expérience combinée, selon le communiqué.

L’univers d’investissement du fonds Ucits comprend chaque année plusieurs centaines de transactions annoncées publiquement sur les marchés développés. Les investissements sont réalisés exclusivement dans des opérations de M&A garanties contractuellement, sans risque spéculatif ni ajout d’autres situations spéciales. Le fonds est censé suivre une approche rigoureuse, axée sur les processus et les règles, avec une réallocation dynamique. Il a une orientation européenne prononcée, ce qui se veut conforme à l’exposition traditionnellement forte de Berenberg aux petites et moyennes capitalisations européennes.

« Alors que l’arbitrage en M&A est depuis longtemps établi comme une allocation stratégique de base sur les marchés anglo-saxons - à travers une large base d’investisseurs allant des family offices aux grandes institutions - la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) reste structurellement mal desservie. Notre fonds vise à combler cette lacune grâce à une approche disciplinée et reproductible et à une concentration relative sur l’Europe (…) », commente Olivier Scharping.

Laurence Marchal