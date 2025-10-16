Berenberg initie le titre Exosens avec un conseil acheteur
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 12:31
Dans une note de recherche, l'analyste estime que ce fournisseur stratégique pour l'OTAN, bien connu pour ses tubes amplificateurs d'image utilisés dans la fabrication d'équipements de vision nocturne, est susceptible de 'briller dans l'obscurité'.
S'il reconnaît que le cours de l'action a déjà bien progressé dernièrement sous l'impulsion des dépenses consacrées aux budgets de la défense, l'intermédiaire juge que le marché n'a pas encore totalement intégré le potentiel de croissance du marché de la vision nocturne, ni la solide position d'Exosens sur ce segment, sans parler d'une éventuelle stratégie de croissance externe qui pourrait se matérialiser via des acquisitions ciblées, même en dehors du secteur de la défense.
Valeurs associées
|48,100 EUR
|Euronext Paris
|+1,05%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 12:31:00.
