La Première ministre danoise met en garde l’Europe contre la Chine et son soutien à la Russie

La Première ministre danoise Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse au sujet du Groenland à l'Élysée, le 28 janvier 2026. ( POOL / THOMAS PADILLA )

Mette Frederiksen, Première ministre danoise, prévient les Etats européens tentés de coopérer avec Pékin et rappelle l'implication du pays dans la guerre en Ukraine.

"Dans ce monde où tout évolue rapidement, nous avons besoin de partenaires fiables et d'amis", a déclaré Mette Frederiksen, devant les élèves de SciencesPo à Paris. Mais "la Chine est un cas plus compliqué" que d'autres pays avec lesquels les Européens pourraient se rapprocher, a-t-elle souligné.

" La Russie ne serait pas en mesure de soutenir une guerre à grande échelle en Ukraine depuis près de quatre ans sans l'aide de la Chine . Je sais que la Chine aide la Russie dans sa guerre en Europe, où (cette dernière) tue des Européens, et je pense qu'aucun d'entre nous ne devrait observer la Chine de la même manière qu'avant la guerre" déclenchée en 2022 par l'invasion russe en Ukraine, a-t-elle affirmé, au côté du Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen.

Starmer effectue la première visite britannique en Chine depuis 2018

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, est arrivé mercredi 28 janvier pour une visite officielle en Chine, première visite d'un chef de gouvernement britannique depuis 2018.

Le président français, Emmanuel Macron, s'y est rendu en décembre, quelques mois après la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en juillet. Hors d'Europe, le Premier ministre canadien, Mark Carney, s'y est aussi rendu et a annoncé des accords avec Pékin.

L'Europe est en train de chercher à nouer des partenariats avec différentes puissances, dans un contexte général de durcissement des relations internationales et de détérioration du lien avec les Etats-Unis dirigés par Donald Trump.

"Se rapprocher de l'Amérique latine devrait être positif" , a estimé Mette Frederiksen, en référence à l'opposition de la France au tra ité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur (pays d'Amérique latine), "tout comme être beaucoup plus proche de l'Union africaine" ou encore de New Delhi avec l'accord commercial UE-Inde qui vient d'être annoncé "et qui s'inscrit dans cette stratégie".