Berenberg décèle un point d'entrée attractif sur MTU Aero Engines
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 11:16
Berenberg rapporte que le titre a subi un "de-rating de 25%" depuis mi-février, lié aux incertitudes sur le trafic aérien et à la hausse des prix du carburant et estime par conséquent que la valorisation offre désormais un point d'entrée attractif.
Selon le broker, l'exposition directe au Moyen-Orient reste limitée (7% de la flotte), ce qui réduit l'impact du conflit régional sur les fondamentaux du groupe.
Berenberg évoque aussi des perspectives de croissance solides, portées par l'augmentation du parc de moteurs et la demande soutenue dans les activités de maintenance (MRO), malgré un risque modéré sur les prévisions de bénéfices.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 11:16:00.
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