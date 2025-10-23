 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 244,10
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Berenberg abaisse son objectif de cours sur L'Oréal
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 11:33

Berenberg a annoncé jeudi avoir ramené de 374 à 372 euros son objectif de cours sur le titre L'Oréal suite à la publication, mardi soir, d'un chiffre d'affaires de 3ème trimestre ressorti en-dessous des prévisions du marché.

S'il retient que le géant français des cosmétiques prévoit toujours de faire mieux que son marché en 2025, le bureau d'études souligne que son équipe de direction s'attend à ce que le marché mondial de la beauté affiche une croissance 'non loin de 4 %', ce qui lui semble constituer une estimation un peu moins optimiste que le 'autour de 4 %' annoncé lors de la présentation des résultats du premier semestre.

Pour atteindre une moyenne de 4% sur l'année 2025, il faudrait - selon ses calculs - que la croissance accélère pour atteindre environ 6% au quatrième trimestre, un objectif que les analystes jugent un peu ambitieux même si les ventes ont tendance à augmenter pendant la période des fêtes notamment grâce aux les parfums.

Dans ces conditions, les investisseurs vont maintenant surtout s'intéresser aux effets du stimulus beauté que le groupe a lancé l'an dernier, un plan alliant lancements de produits et investissements dans les marques qui pourrait bien influencer la confiance des marchés dans les perspectives pour 2026, conclut Berrenberg, qui maintient une recommandation 'conserver' sur le titre.


Valeurs associées

L'OREAL
378,8000 EUR Euronext Paris +2,01%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2025 à 11:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank