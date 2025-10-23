Berenberg abaisse son objectif de cours sur L'Oréal
23/10/2025
S'il retient que le géant français des cosmétiques prévoit toujours de faire mieux que son marché en 2025, le bureau d'études souligne que son équipe de direction s'attend à ce que le marché mondial de la beauté affiche une croissance 'non loin de 4 %', ce qui lui semble constituer une estimation un peu moins optimiste que le 'autour de 4 %' annoncé lors de la présentation des résultats du premier semestre.
Pour atteindre une moyenne de 4% sur l'année 2025, il faudrait - selon ses calculs - que la croissance accélère pour atteindre environ 6% au quatrième trimestre, un objectif que les analystes jugent un peu ambitieux même si les ventes ont tendance à augmenter pendant la période des fêtes notamment grâce aux les parfums.
Dans ces conditions, les investisseurs vont maintenant surtout s'intéresser aux effets du stimulus beauté que le groupe a lancé l'an dernier, un plan alliant lancements de produits et investissements dans les marques qui pourrait bien influencer la confiance des marchés dans les perspectives pour 2026, conclut Berrenberg, qui maintient une recommandation 'conserver' sur le titre.
Valeurs associées
|378,8000 EUR
|Euronext Paris
|+2,01%
