Berenberg abaisse son conseil sur Renault, déçu par l'absence de revalorisation
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 10:34
Dans une note de recherche, l'analyste reconnaît que le constructeur français a bien exécuté sa stratégie ces dernières années, souvent mieux que ses concurrents, tout en bénéficiant de bonnes nouvelles comme la révision à la hausse de sa note de crédit.
Pourtant, le cours de l'action n'a pas suivi et ne s'est pas traduit par la revalorisation attendue, fait-il valoir, une déception que l'intermédiaire financier explique par la perspective d'un certain nombre de défis stratégiques qui pourraient peser sur sa rentabilité.
L'électrification de la gamme, les pressions sur les prix et les ambitions de développement à l'international constituent selon lui autant d'éléments qui pourraient pénaliser les marges du groupe, même si l'objectif d'une marge d'environ 6,5% en 2025 est jugé atteignable et flatteur en comparaison de la plupart des concurrents européens, y compris les constructeurs haut de gamme.
Et si Renault reste relativement épargné par certaines tendances défavorables de nature à affecter le secteur, comme les droits de douane, les surcapacités industrielles et l'exposition directe au marché chinois, la concurrence sur le marché européen, notamment de la part des constructeurs chinois, s'intensifie, et l'électrification de marques à bas coût comme Dacia pourrait également peser sur sa rentabilité, poursuit-il.
Bref, la valorisation du titre reste certes faible, autour de 4,2 fois les bénéfices attendus pour 2026, ce qui rend le titre attractif sur le papier, mais l'incapacité du titre à profiter de tous ces éléments favorables illustre bien, de son point de vue, la prudence du marché automobile face à de possibles pressions à venir sur les marges.
