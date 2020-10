Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bercy a demandé à Engie de retarder la signature d'un contrat gazier aux USA - source Reuters • 22/10/2020 à 11:49









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Le ministère français de l'Economie a demandé à Engie ENGIE.PA de retarder la signature d'un important contrat gazier aux Etats-Unis en raison de préoccupations liées à l'environnement, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier. "Il a été convenu au cours d'un conseil que ce projet nécessitait des approfondissements. Engie a souhaité se laisser plus de temps pour les mener", a déclaré de son côté le groupe, dont l'Etat possède 23,6% du capital et 33,96% des droits de vote. Engie n'a pas souhaité dire si cette décision était la conséquence de l'intervention de Bercy. Le contrat, évalué à 7 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros), porte sur l'importation de gaz de schiste par l'entreprise américaine NextDecade via un terminal au Texas. (Sarah White, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.66%