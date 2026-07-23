BeOne annonce une extension de 300 millions de dollars de son site de production américain

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BeOne Medicines 688235.SS a annoncé jeudi un investissement supplémentaire de 300 millions de dollars dans un site de production et de R&D situé dans le New Jersey, portant ainsi le montant total de ses investissements dans la production aux États-Unis à plus d'un milliard de dollars, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Cette expansion permettra d’augmenter la capacité de production de BeOne pour la fabrication de ses médicaments et devrait créer environ 120 nouveaux emplois à temps plein", indique le communiqué.

"Cet investissement soutient la poursuite du développement du vaste portefeuille de BeOne dans le domaine de l’oncologie, qui compte plus de 35 produits en phase clinique ou commerciale", a-t-elle ajouté.