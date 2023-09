Benjamin Netanyahu rencontre Elon Musk en pleine tempête d'antisémitisme

(Mise à jour sur la question de l'antisémitisme, réactions, paragraphes 1-4, 9-11)

14 septembre (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'envolera pour la Californie lundi pour rencontrer Elon Musk, l'entrepreneur technologique accusé par des groupes de défense des droits civils d'amplifier la haine antijuive sur sa plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Un fonctionnaire du bureau de M. Netanyahu a confirmé jeudi la rencontre. Musk a déclaré sur X que leurs discussions porteraient sur la technologie de l'intelligence artificielle et non sur l'Anti-Defamation League (ADL), avec laquelle Musk est en conflit au sujet de l'antisémitisme sur X.

Le bureau du premier ministre a déclaré que M. Netanyahou, qui défend le secteur israélien des hautes technologies (link), rencontrerait M. Musk et d'autres personnes pour discuter du développement de l'intelligence artificielle.

Le Washington Post, qui a annoncé la nouvelle de la rencontre Musk-Netanyahu, a cité cinq personnes au fait de la situation, qui ont déclaré que cette rencontre était la dernière étape d'une campagne menée par les amis et alliés juifs de Musk pour éviter les critiques de plus en plus nombreuses concernant l'augmentation des discours antisémites sur X.

Le bureau de M. Netanyahu a déclaré qu'il rencontrerait également le président Joe Biden la semaine prochaine, mais n'a pas précisé le lieu de la rencontre. Les deux dirigeants s'exprimeront lors de l'Assemblée générale des Nations unies. La Maison Blanche n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

M. Biden a exprimé son inquiétude quant à la refonte du système judiciaire entreprise par M. Netanyahou (link) et son gouvernement de droite, ainsi qu'à l'expansion des colonies juives en Cisjordanie.

Les discours haineux sur X ont considérablement augmenté depuis que Musk a racheté le site l'année dernière et qu'il a assoupli les mesures de protection relatives à la modération du contenu. La semaine dernière, Musk a déclaré que les recettes publicitaires américaines avaient diminué de 60 %.

Des groupes de défense des droits civils, dont le Center for Countering Digital Hate et l'ADL, ont publié des conclusions selon lesquelles le volume de discours haineux sur X a considérablement augmenté sous la direction de M. Musk, qui est également directeur général du constructeur de voitures électriques Tesla TSLA.O .

Jeudi, un porte-parole de l'ADL a publié une déclaration disant: "Rien dans cette rencontre n'est particulièrement surprenant étant donné que le secteur technologique israélien est l'un des plus innovants et des plus dynamiques au monde. Cependant, Israël et les Juifs sont souvent la cible d'invectives antisionistes et antisémites haineuses sur Twitter/X et nous espérons qu'ils auront une réunion productive et qu'ils discuteront des moyens de lutter contre l'antisémitisme et les discours haineux antisionistes sur la plateforme"

La nouvelle de la réunion a suscité des critiques de la part d'UnXeptable, un mouvement lancé par des citoyens israéliens troublés par le virage à droite de leur pays. Le groupe a annoncé qu'il organiserait des manifestations à San Jose et à San Francisco lundi.

"Il est profondément inacceptable que Benjamin Netanyahou, dirigeant du seul État juif au monde, qui se définit comme le protecteur d'Israël, traverse l'Amérique pour chercher conseil et soutien auprès d'un facilitateur notoire de discours de haine antijuifs", a déclaré Offir Gutelzon, entrepreneur en technologie et cofondateur d'UnXeptable.

En décembre, l'ADL a constaté à la fois une augmentation du contenu antisémite sur la plateforme et une diminution de la modération des messages antisémites depuis que Musk en a pris la direction. Le Center for Countering Digital Hate a déclaré que l'utilisation quotidienne d'une insulte raciale contre les Noirs sous Musk était le triple de la moyenne de 2022 et que les insultes contre les hommes gays et les personnes trans étaient en hausse de 58% et 62%, respectivement.

Sans fournir de preuves, M. Musk a accusé les critiques d'être à l'origine de la chute des recettes publicitaires. Il a notamment pointé du doigt les pressions exercées par l'ADL, qu'il a commencé à qualifier de manière péjorative de "Ligue de la diffamation", y compris dans sa déclaration sur X jeudi.

Au début du mois, M. Musk a participé à une conversation sur X avec le hashtag #BantheADL, adopté par les nationalistes blancs et les antisémites, et a demandé à ses partisans s'il devait sonder la plateforme à ce sujet. Il s'est engagé dans des échanges avec des utilisateurs qui ont exprimé des points de vue antisémites au cours de la discussion.

La nouvelle politique de modération du contenu de X a rendu difficile (link) de convaincre les marques que la plateforme de médias sociaux était sûre pour les publicités, a déclaré AJ Brown, ancien responsable de la sécurité des marques et de la qualité des publicités de la société, dans une interview accordée à Reuters ce mois-ci.

Les investissements étrangers dans les startups technologiques israéliennes ont chuté l'année dernière, en partie à cause d'un ralentissement mondial et exacerbés par les craintes des investisseurs que la tendance à réduire les pouvoirs de la Cour suprême ne supprime un contrôle et un équilibre essentiels. Avec des flux étrangers en forte baisse, le shekel s'est affaibli de près de 9 % par rapport au dollar cette année.

M. Netanyahu doit rencontrer d'autres dirigeants mondiaux à l'ONU, notamment le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président ukrainien Volodimir Zelensky.