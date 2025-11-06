Benitec Biopharma s'effondre à la suite d'une offre d'actions de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre -

** Les actions de Benitec Biopharma BNTC.O ont baissé de 12,9 % à 13,74 $ en pré-marché après l'émission de 100 millions de dollars d'actions

** La société basée à Hayward, en Californie, a annoncé jeudi une offre () d'environ 5,93 millions d'actions et une offre directe simultanée d'environ 1,48 million d'actions à 13,50 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 14,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BNTC a l'intention d'utiliser le produit net du financement pour poursuivre le développement des programmes de produits candidats, le fonds de roulement et les objectifs généraux

** Leerink, TD Cowen et Evercore sont les teneurs de livre pour l'offre publique et les agents de placement pour l'offre directe

** BNTC a ~26,25 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions ont augmenté de 25 % depuis le début de l'année

** BNTC développe des produits thérapeutiques pour des maladies humaines potentiellement mortelles, notamment la dystrophie musculaire oculopharyngée (OPMD), une maladie génétique qui provoque une faiblesse musculaire progressive au niveau des paupières et de la gorge

** La note moyenne des 8 analystes couvrant BNTC est "strong buy" et le PT médian est de 29,50 $, selon LSEG