Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beneteau : toutes voiles dehors, +16% vers 10,15E information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 16:58









(CercleFinance.com) - Beneteau qui a revu à la hausse ses objectifs de marge s'impose comme large leader du SBF-120 avec +16% vers 10,15E : le titre pulvérise la résistance des 9,47E du 29 août et referme le 'gap' des 10,12E du 22 juillet.

La résistance de 10,5E du 4 et 17 juillet semble accessible incessamment.





Valeurs associées BENETEAU 10,12 EUR Euronext Paris +15,92%