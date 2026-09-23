Bénéteau réduit sa perte au 1er semestre et s'approche de l'équilibre opérationnel

Le groupe nautique a réduit sa perte nette au premier semestre 2026, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 11,2%. Bénéteau prévoit désormais une croissance de ses ventes de 4% à 9% en 2026, hors activités américaines arrêtées.

Bénéteau a enregistré au premier semestre 2026 une perte nette part du Groupe de 21,4 millions d'euros, contre une perte de 24,8 MEUR un an plus tôt, soit une réduction de 13,8%. Le résultat net a été affecté par 30 MEUR d'éléments non récurrents, principalement liés au désengagement des activités industrielles américaines. Hors ces éléments non récurrents, le résultat net du semestre aurait été positif à 9 MEUR, assure le groupe.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 449,2 MEUR, en hausse publiée de 11,2% sur un an et de 13% à taux de change constant. Hors effets de base et impact des changes, la progression atteint 9%. Les 23 nouveaux modèles lancés en 2025 ont représenté près de 30% des ventes du semestre, tandis que les ventes retail ont augmenté de 14%.

L'EBITDA du Groupe a atteint 29,4 MEUR, contre 8,5 MEUR au premier semestre 2025 tandis que le résultat opérationnel courant est quasiment revenu à l'équilibre, à -0,2 MEUR contre -20,6 MEUR un an plus tôt. Hors activités américaines dont Bénéteau se désengage, il ressort positif à 9 MEUR, contre une perte de 12 MEUR à périmètre comparable au premier semestre 2025. Le Groupe attribue notamment ce redressement à la croissance des volumes et aux gains de productivité.

"Le premier semestre confirme la reprise d'activité du Groupe, avec un chiffre d'affaires en croissance de 11%, surperformant le marché sur chacun des segments, et un redressement marqué du résultat opérationnel courant qui revient en territoire positif, hors activités américaines dont le Groupe se désengage", a commenté Bruno Thivoyon, président du Directoire de Bénéteau.

Pour 2026, le Groupe précise ses perspectives et anticipe désormais une croissance des ventes comprise entre 4% et 9%, hors activités américaines arrêtées. Le chiffre d'affaires consolidé est attendu entre 860 et 900 MEUR, contre 848 MEUR en 2025, dont 39 MEUR provenant des activités arrêtées.

Bénéteau prévoit également un résultat opérationnel courant positif sur l'ensemble de l'exercice hors activités américaines arrêtées, dont les pertes opérationnelles annuelles devraient être limitées aux 9 MEUR enregistrés au premier semestre.

Le titre Bénéteau a conclu la séance sur un repli de 1,9% aujourd'hui et affiche une contraction de près de 38% depuis le début de l'année.