Bénéteau, plus forte baisse du SRD à la clôture du mardi 9 septembre 2025-
information fournie par AOF 09/09/2025 à 18:01

(AOF) - Beneteau (-3,81% à 8,34 euros)

Après trois séances de suite dans le vert, le fabricant de bateaux a subi des prises de bénéfices. Le titre fléchit de 4% depuis le 1er janvier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1 M€ réalisé à 52% dans les bateaux à moteur et à 49 % dans les bateaux à voile et réparti entre l’Europe pour 55 %, les Amérique pour 26 %, le reste du monde pour 10 et les flottes (ventes aux loueurs professionnels) ;

- Ambition : déploiement d’un portefeuille resserré de 9 marques nautiques sur lesquelles sont concentrés les investissements, avec 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel -Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Catherine Pourre présidant, depuis juin 2024, le conseil de 8 administrateurs et Bruno Thivoyon étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- cession de l’activité habitat à Trigano, afin de financer la croissance sur les marchés du nautisme, haut de gamme essentiellement, et la transformation technologique,

- amélioration et flexibilité des process industriels et changement de système d’information (impact de 20 M€) pour les voiliers en France,

- aux États-Unis (perte opérationnelle ramenée à 15 M€ en 2025), adaptation de l’offre, regroupement de la production sur un seul site et économies de coûts de 5 M€,

- extension de l’offre de services Boating solutions : location de bateaux à la journée ou de courte durée, (plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ en Europe et aux États-Unis), personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme, solutions de financement et partenariat avec Le Boat, n° 1 européen de la location de bateaux combinant offre haut de gamme et « version location » (revenu garanti au propriétaire de bateau dont l’usage est réduit à 8 semaines par an,

- innovation visant la connectivité de tous les bateaux via Seanapps et l’offre de solutions de propulsion alternative sur toute l’offre de bateaux d’ici 2030 ;

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth- visant pour 2030 une réduction de 30 %, vs 2022, de l’intensité des émissions directes :

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs,

-intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- entrée dans le capital du suédois Candela, spécialiste des bateaux électriques à foil,

- reconditionnement des catamarans LAGOON via les nouvelles offres NEO ;

- Bilan sain avec des capitaux propres de 845 M€ et une trésorerie nette de 137 M€.

Défis

- Marché déprimé sur tous les secteurs avec, à fin mars, un recul des ventes de 51,4 % pour les voiliers et de 36,6 % pour les moteurs ;

- Poursuite de la demande hors États-Unis et Europe, lancement de 20 nouveaux modèles de 8 à 24 mètres au 2 ème semestre qui devront soutenir la reprise de la croissance ;

- Prise en compte partielle des droits de douane américains, pour un impact estimé à 10 M€ ;

- Après un recul de 43 % des ventes à fin mars, objectifs 2025 confirmés malgré l’anticipation d’une réduction des stocks dans les réseaux de distribution de 50 à 100 M€ au total et l’anticipation d’une perte nette au 1 er semestre : chiffre d’affaires de 900 M€ à 1 Md€, marge opérationnelle de 4 à 6 % ;

- Dividende 2024 de 0,73 €.

Valeurs associées

BENETEAU
8,3400 EUR Euronext Paris -3,81%
