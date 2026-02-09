Beneteau, Lumibird, LVMH... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - AB Science

Le laboratoire français franchit une étape réglementaire importante aux États-Unis pour son traitement des tumeurs mastocytaires canines, tout en affichant ses ambitions de développement international.

Alstom

Alstom a annoncé que 76 véhicules légers Flexity (LRV) ont été mis en service sur la toute nouvelle ligne 5 Eglinton (Eglinton Crosstown LRT) à Toronto, Canada.

Bénéteau

Le groupe Beneteau a publié un chiffre d'affaires annuel de 848,6 MEUR, en repli de 18% en données publiées et de 17% à taux de change constants (TCC) par rapport à l'exercice précédent.

Delfingen

Delfingen a publié des revenus de 89,6 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une baisse de 9,4%, ou de 4,4% à taux de change constants.

Gecina

La foncière publiera ses résultats annuels.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Hexaom

Le constructeur de maisons communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Kering

Le géant du luxe signalera ses résultats annuels.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connect présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Lumibird

Lumibird a annoncé que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB avait remporté une nouvelle commande auprès de Rheinmetall Air Defence.

LVMH

LVMH annonce deux nominations visant à renforcer son organisation et à soutenir sa stratégie de croissance durable. Elles sont effectives immédiatement.

Plastivaloire

Plastivaloire a indiqué qu'elle allait soumettre lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires une demande d'autorisation afin de procéder au transfert des titres d'Euronext Paris (Compartiment C) vers le marché Euronext Growth.