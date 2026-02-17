Beneteau fait l'acquisition de Sailing Atlantic Services
Le Groupe Beneteau annonce l'acquisition de Sailing Atlantic Services (SAS), société basée aux Sables-d'Olonne, spécialisée dans l'installation d'équipements de navigation et de sécurité, la personnalisation, la maintenance et le stockage de bateaux. Partenaire du groupe depuis 25 ans, l'entreprise prépare chaque année entre 130 et 150 unités, principalement destinées aux flottes de location opérant en France et à l'international.
Fondée en 2000, SAS emploie 11 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros en 2025. Elle conserve sa gouvernance sous la direction de Denis Fauvet.
En parallèle, Beneteau indique investir 3,3 MEUR - montant pouvant atteindre 4,5 MEUR en option - pour développer un pôle de services nautiques sur la zone Port Olona 3, avec une mise en service prévue en décembre 2027. Le site, qui portera sur 7 000 m² en tranche ferme complétés par 5 000 m² optionnels, vise à porter la capacité annuelle de mises à l'eau d'environ 120 à 300 unités.
Le futur bâtiment accueillera notamment les catamarans Lagoon, Excess et Prestige et intégrera des exigences environnementales, dont des panneaux photovoltaïques et le respect des normes ART 2020.
