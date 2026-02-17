M6-Ebita en baisse de 17,6% au T4, plan de réduction des coûts de €80 mlns

(Actualisé avec détails)

Le groupe télévisuel français M6 MMTP.PA a annoncé mardi une baisse de 17,6% de son résultat opérationnel courant consolidé (Ebita) au quatrième trimestre, citant la contraction du marché publicitaire vidéo, ainsi qu'un plan de réduction des coûts de 80 millions d'euros.

"Cette réduction d’environ 8% des coûts du groupe est rendue possible par les progrès de l’intelligence artificielle dans notre secteur", précise M6 dans un communiqué.

L'Ebita trimestriel du groupe a atteint 70,1 millions d'euros, contre 85 millions il y a un an. Sur l’ensemble de l’année, il ressort à 213,5 millions d’euros, en baisse de 11,8%.

Le chiffre d’affaires publicitaire vidéo a reculé de 3,1% par rapport à 2024, plombé par "un recul marqué du marché publicitaire vidéo", selon le communiqué, malgré un bond de 27% des revenus du streaming.

"Dans les prochains mois, nous allons continuer à accélérer le développement de M6+", a déclaré dans un communiqué David Larramendy, président du directoire, ajoutant que le plan de réduction des coûts permettra de "conserver les marges de manœuvre nécessaires pour continuer nos investissements dans nos programmes et nos activités streaming".

