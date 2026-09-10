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Beneteau et Fountaine Pajot renforcent leur partenariat
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 18:22
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Les deux groupes franchissent une nouvelle étape dans Elektra Marine, leur coentreprise à parts égales, avec l'ambition de contribuer à l'électrification de 10 à 15% du marché mondial de la voile d'ici 2030.

Beneteau et Fountaine Pajot annoncent le renforcement de leur partenariat stratégique dans l'électrification de la plaisance. Présenté au Cannes Yachting Festival, le projet s'appuie désormais sur une gouvernance dédiée, la confirmation de JOOOL comme marque commerciale des solutions techniques et un élargissement du nombre de bateaux et de chantiers concernés.

Dans ce contexte, Philippe Hamon est nommé président d'Elektra Marine, la structure commune créée pour mutualiser expertises, développements et volumes.

Fort de près de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile, notamment chez Valeo, il sera chargé d'accompagner la montée en puissance de l'activité, de structurer l'offre et d'étendre son déploiement à davantage de marques et de modèles.

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