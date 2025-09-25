 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Beneteau, Esso, TotalEnergies, Trigano... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 25/09/2025 à 09:04

(AOF) - Beneteau

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Beneteau s'est élevé à 404 millions d'euros contre 557 millions d'euros au premier semestre 2024. Ce repli de 27% est essentiellement lié au ralentissement de l'ensemble du marché du nautisme, affecté par un environnement macro-économique instable en Europe comme aux Etats-Unis. Conséquence anticipée de la forte baisse des ventes, le groupe affiche une perte opérationnelle courante de 20,6 millions d'euros sur ce semestre contre un bénéfice opérationnel courant de 49,5 millions d'euros au premier semestre 2024.

Esso

Le 24 septembre, Esso S.A.F. a été informée qu'ExxonMobil France Holding SAS (et North Atlantic France SAS ont signé un accord portant sur l'acquisition de l'intégralité de la participation d'ExxonMobil dans Esso S.A.F. et ExxonMobil Chemical France SAS. Cette signature intervient après la conclusion du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Eurobio Scientific

Les résultats d'Eurobio Scientific au premier semestre 2025 montrent une croissance de l'activité, une amélioration de la marge brute liée à la hausse des produits propriétaires et un tassement de l'Ebitda lié aux pressions sur les marges distribution et coûts de transfert de la production EndoPredict/Prolaris d'Allemagne en France sur le second trimestre 2025 (environ 0,8 million d'euro). Le groupe enregistre sur cette période un chiffre d'affaires de 81,2 millions d'euros contre 73,5 millions au premier semestre 2024, soit une progression de 10,4%.

Latecoere

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Latecoere s'élève à 374,6 millions d'euros, soit une augmentation de 6,4%. Cette augmentation des revenus est tirée par des taux de production plus élevés de la part des équipementiers, à des revenus supplémentaires provenant de nouveaux contrats remportés et à la conclusion d'initiatives commerciales visant à compenser l'inflation. Le groupe a enregistré un Ebitda courant pour sur ce premier semestre de 22,3 millions d'euros, soit une amélioration significative par rapport à la perte de 1,8 million d'euros enregistrés il y a un an.

Quadient

Le chiffre d'affaires consolidé de Quadient a atteint 517 millions d'euros lors du premier semestre 2025, soit une baisse publiée de 3,% et un repli organique de 3% par rapport au premier semestre 2024. L'Ebitda a atteint 109 millions d'euros au cours de ce premier semestre, en baisse de 2 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024. Malgré des volumes plus faibles, le taux de marge d'Ebitda s'établit à 21% au premier semestre 2025, en hausse de 0,2 point par rapport au premier semestre 2024.

Riber

Le chiffre d'affaires de Riber au premier semestre 2025 s'établit à 10,7 millions d'euros, contre 13,7 millions il y a un an. Le chiffre d'affaires Systèmes ressort à 7,8 millions d'euros contre 9,4 millions un an avant. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires des services et accessoires s'élève à 3 millions d'euros contre 4,3 millions d'euros au premier semestre 2024. La marge brute du semestre s'établit à 3,9 millions d'euros, soit 36,2% du chiffre d'affaires contre 34,8% au premier semestre 2024. Les charges opérationnelles sont en baisse de 6%.

Sopra Steria

Sopra Steria est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Neocase afin de renforcer les activités de Sopra HR. En 2024, Sopra HR a généré plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une profitabilité nettement supérieure à la moyenne du groupe. Avec cette opération de croissance externe, Sopra Steria pourrait renforcer son positionnement d'offreur global et innovant de solutions RH. De son côté, Neocase a réalisé environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé.

TotalEnergies

Le Conseil d’administration de TotalEnergies a procédé à la revue des perspectives stratégiques de la compagnie à horizon 2030 qui feront l’objet d’une présentation aux investisseurs le 29 septembre. Il a confirmé la pertinence de la stratégie de transition mise en œuvre par la Compagnie qui vise une croissance rentable ancrée sur deux piliers : les hydrocarbures, notamment le GNL, et l'électricité.

Trigano

Au terme de son exercice 2024/2025, Trigano a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 3,7 milliards d’euros, en repli de 6,8%. Avec un recul de 4,1% des ventes, l’activité équipement des loisirs a été globalement pénalisée par la mauvaise conjoncture économique et politique en Europe, en particulier en France et au Royaume-Uni. Les ventes de remorques ont cependant bien résisté et progressent même légèrement en volume (+0,8%) grâce à une bonne dynamique en Europe du Nord et de l’Est.

Vergnet

Le groupe Vergnet, acteur français dans le domaine des énergies renouvelables (éolien, solaire, hybrides), annonce être entré en négociations exclusives avec la société DCE, spécialiste de l'achat de matériel électrique. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe, visant à renforcer ses capacités d'approvisionnement et à sécuriser la compétitivité de ses projets, en particulier dans les segments solaire, éolien, micro-réseaux et solutions hybrides intégrées.

Vranken-Pommery Monopole/Lanson-BCC

Vranken-Pommery Monopole est entré en négociation avec Lanson-BCC, agissant pour le compte de sa filiale Maison Burtin, en vue de la cession des titres de la société Heidsieck & Co Monopole (propriétaire de la marque éponyme) à l’exclusion de tout autre actif. Sous conditions suspensives de l’accord des conseils d’administration des deux Maisons, le protocole devrait être signé le 1er octobre 2025.

Valeurs associées

BENETEAU
8,0750 EUR Euronext Paris -6,92%
ESSO
96,2500 EUR Euronext Paris -0,98%
EUROBIO SCIENTIFIC
25,7000 EUR Euronext Paris +0,98%
LANSON-BCC
34,8000 EUR Euronext Paris -0,57%
QUADIENT
13,7600 EUR Euronext Paris -13,68%
RIBER
3,3550 EUR Euronext Paris +1,36%
SOPRA STERIA
161,3000 EUR Euronext Paris -0,55%
TOTALENERGIES
53,0800 EUR Euronext Paris -0,79%
TRIGANO
145,3000 EUR Euronext Paris +2,11%
VERGNET
0,0003 EUR Euronext Paris 0,00%
VRANKEN-POMMERY MO.
12,3500 EUR Euronext Paris +1,65%
