Bénéteau dans le creux de la vague, cède ses gains de la veille

Après une poussée remarquée de 8% hier à la suite de ses résultats, le titre Bénéteau cède la majeure partie de ses gains de la veille, abandonnant plus de 7% en fin de matinée à Paris. Outre les prises de bénéfices, Bénéteau est pénalisé par une note d'UBS qui réduit sa cible de cours sur le titre.

UBS confirme ce matin son conseil "neutre" sur le titre Bénéteau, assorti d'un objectif de cours abaissé de 6,85 à 6,30 EUR. Malgré des résultats semestriels encourageants, l'analyste évoque un environnement de marché difficile et des incertitudes macroéconomiques et politiques qui continuent de peser sur la demande, malgré le succès des nouveaux lancements et un carnet de commandes soutenant les perspectives de revenus.

Par conséquent, le broker réduit d'environ 2% ses prévisions de revenus à partir de 2026 (soit un chiffre d'affaires de 885 MEUR en 2026, puis 976 MEUR en 2027 et 1,062 MdEUR en 2028) et abaisse son hypothèse de marge 2026 de 2% à 1,8%. Ses estimations de BPA reculent ainsi d'environ 8% en 2026 et de 5% à 5,5% les années suivantes, soit un BPA attendu à 0,24 EUR en 2026, 0,51 EUR en 2027 et 0,64 EUR en 2028.