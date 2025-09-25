Beneteau creuse ses pertes au S1 mais vise un retour à l'équilibre annuel
25/09/2025
Le chiffre d'affaires s'est replié de 27,5%, à 403,8 MEUR, principalement sous l'effet d'une demande en berne en Europe comme en Amérique du Nord, mais aussi du déstockage réseau et d'une politique commerciale plus promotionnelle.
L'EBITDA a chuté de 89,1%, à 8,5 MEUR, soit une marge ramenée à 2,1% du chiffre d'affaires, contre 14% un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a viré au rouge, à -20,6 MEUR, contre +49,5 MEUR un an auparavant.
Malgré cette forte dégradation de la rentabilité, le free cash flow ressort positif à 14,3 MEUR, soutenu par une réduction du besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette atteint 258 MEUR à fin juin, contre 116 MEUR un an plus tôt.
'Notre second semestre sera marqué par un retour à la croissance et à la rentabilité, malgré un contexte macro-économique encore incertain', affirme Bruno Thivoyon, président du directoire. Il souligne le bon accueil réservé aux 23 nouveaux modèles dévoilés au salon nautique de Cannes, première étape d'un plan de conquête prévoyant le lancement de 66 modèles entre 2025 et 2027.
Pour le second semestre, le Groupe anticipe ainsi un chiffre d'affaires proche de 500 MEUR, en progression par rapport aux 480 MEUR réalisés à la même période en 2024. Cette reprise devrait permettre d'atteindre un résultat opérationnel courant 'autour de l'équilibre' sur l'ensemble de l'exercice, une guidance confirmée par le Groupe.
